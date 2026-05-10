فعالان صنعت فولاد در نشست هیئت اجرایی کمیته انرژی زنجیره آهن و فولاد، بر ضرورت بازنگری در نرخ حاملهای انرژی و متناسبسازی آن با تورم عمومی و قیمت محصولات فولادی تأکید کردند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از انجمن فولاد؛ در این جلسه که با حضور دبیر و معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مدیرکل دفتر محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده سازمان ایمیدرو و مدیران انرژی شرکتهای عضو انجمن برگزار شد چالشهای زنجیره تولید فولاد کشور بهویژه در حوزه انرژی، هم از منظر تأمین و هم از نظر افزایش نرخ حاملهای انرژی بررسی شد.
فعالان صنعت فولاد در جلسه با اشاره به افزایش نامتناسب قیمت حاملهای انرژی در مقایسه با قیمت محصولات فولادی و نرخ تورم عمومی کشور، بر ضرورت پیگیری این موضوع از طریق وزارتخانههای نیرو و نفت و همچنین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کردند.
در ادامه این نشست، موضوع تأمین برق مورد نیاز صنعت فولاد نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد نمایندگان وزارت صمت ضمن همکاری و حمایت لازم برای بازسازی و نوسازی واحدهای فولادی آسیبدیده، موضوع بهینهسازی محدودیتهای انرژی با هدف کاهش محدودیتها نسبت به سال گذشته را در دستور کار قرار دهند.
همچنین مقرر شد جلسات تخصصی با دستگاههای ذیربط برای بررسی راهکارهای تأمین پایدار انرژی و کاهش چالشهای صنعت فولاد برگزار شود.