سرپرست معاونت مراسم و امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر احیای مفاهیم غدیر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین کمال خداداده، سرپرست معاونت مراسم و امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در جلسه ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه مجاهدتهای قائد شهید عظیم الشأن گفت: ما مدیون همه شهدا به ویژه از خودگذشتگی و شجاعت امام شهیدمان این مجاهد بزرگ تاریخ هستیم که معارف بلند غدیر را احیا کردند و ما را دوباره با ولایت و مفاهیم غدیر پیوند دادند.
وی همچنین با تاکید بر تجدید پیمان با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، اظهار داشت: با رهبر جدید نیز عهد و پیمان میبندیم که در مسیر امامت و ولایت و رسیدن به حقیقت نورانی و آموزههای المومنین حضرت علی علیه السلام، ثابت قدم باشیم، مسیر و آموزههایی که علم و معرفت و دانش و سلوک خود را مدیون آن و بزرگان و مجاهدان این مکتب هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین خداداده با اشاره به شرایط حساس جامعه، بر لزوم توسل بیشتر به ساحت قدسی حضرت علی (ع) و الهامگیری از ایشان در تمامی عرصهها تأکید کرد و این مهم را از تدابیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برشمرد.
وی همچنین تقارن مناسبتهای مهمی، چون ۱۴ و ۱۵ خرداد با عید غدیر را یک فرصت مبارک برای نهادهای تبلیغی دانست و انتصاب حجت الاسلام والمسلمین تقوی به ریاست ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت را در این شرایط حساس، اقدامی مؤثر برای تلاش مضاعف و ایجاد برکات فراوان در تکریم اهل بیت (ع) و بزرگداشت مناسبت فرخنده غدیر ارزیابی کرد.