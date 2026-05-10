به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان رقابت‌های روز پایانی جودوی گرنداسلم قزاقستان، امیر عباس چوپان و محمدپوریا بناییان نیز با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند.

در وزن ۹۰- کیلوگرم، امیرعباس چوپان در دور نخست از سد ولاد ویزان از رومانی گذشت، اما در دور دوم مغلوب الکسا میتروویچ از فرانسه شد و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۱۰۰- کیلوگرم، محمدپوریا بناییان پس از استراحت در دور نخست، برابر ترسینسکی از لهستان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

روز گذشته شنبه نیز الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- کیلوگرم در همان دور نخست برابر نماینده برزیل شکست خورد و حذف شد.

ابن ۳ جودوکا ایران پیش از این نیز در مسابقات گرنداسلم تاجیکستان بدون کسب پیروزی از دور مسابقات کنار رفتند.