با هدف بررسی مسایل و نیازهای اقتصادی تربت حیدریه استاندار با سفر به این شهر نشست یکشنبه های اقتصادی را برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست یک شنبه های اقتصادی در شهر تربت حیدریه گفت: آنچه در این جلسات توسط فعالان اقتصادی مطرح می شود ثبت و در قالب مصوبه پیگیری میشود.
غلامحسین مظفری افزود: مشهد دیگر جایی برای گسترش صنعت ندارد و تربت حیدریه می تواند این بار را کاهش دهد.
وی ادامه داد: آزاد راه مشهد تربت حیدریه. گناباد، بیرجند در بودجه دارای ردیف شده است.
وی بیان کرد: تردد در خراسان برای همه مردم کشور است که ایجاد آزاد راهها و همچنین توسعه راه های دسترسی به مرزها برای تقویت تجارت بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد.
مظفری گفت: تقویت کریدور شمال به جنوب و ایجاد بندر خشک شرق کشور در تربت حیدریه از زیر ساختهای مد نظر دولت است؛ که باید در سند توسعه استان مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: ۸۰ درصد اقتصاد در استان خصوصی است که توجه به نقش زیر ساختها لازمه تقویت آنها است.
وی ادامه داد: سطح اختیارات بانکها در استان به هزار میلیارد ریال افزایش یافته است و پرداخت ۷۰ درصد اعتبارات کشور در تهران را مورد انتقاد قرار داد و از شرکت های بزرگ خواست حسابهای اقتصادی را در استان متمرکز کنند تا مالیات آنها صرف نیازهای استان گردد.
استاندار خراسان رضوی گفت: سعی ما افزایش رفاه مردم و توسعه استان است و در این زمینه باید از تجربیات افراد موفق در شهرستانها همانند تربت حیدریه بهره گرفت.
وی در ابتدا با حضور در محل ۳ طرح اقتصادی این شهرستان از روند اجرا و توسعه آن بازدید کرد و سپس در نشست با فعالان اقتصادی در ۱۴ حوزه مختلف به بررسی نیازها و مسایل آنان پرداخت.