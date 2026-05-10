استاندار خراسان جنوبی گفت: از سرمایه گذارانی که در این استان سرمایه گذاری کنند حمایت و استقبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، استاندار در دیدار با تعدادی از سرمایه گذاران با اشاره به اینکه از سرمایه گذاری در استان حمایت و استقبال میکنیم گفت: هماهنگ شده پاسخگویی برای استعلامات سرمایه گذاران در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
هاشمی گفت: از محل اعتبارات سفر ریاستجمهوری اعتبار خوبی در حوزههای عمرانی و تسهیلات پیش بینی شده که از محل تسهیلات به واحدهای تولیدی تزریق انجام می شود.
استاندار از شکل گیری واحد صنعتی جدید و هم افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مرز ماهیرود یک فرصت طلایی برای استان و کشور است چرا که شاهد رشد چشمگیر واردات و صادرات در استان هستیم و در آیندهای نزدیک اتفاقات بسیار خوبی برای استان و کشور رقم خواهد خورد.