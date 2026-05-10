حجت الاسلام والمسلمین مظفری نماینده ولی فقیه در استان تأکید کرد: کمکهای مردمی باید با انسجام و از مسیر ستاد پشتیبانی از جنگ جمعآوری و توزیع شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در ستاد پشتیبانی جنگ و باز سازی مناطق آسیب دیده استان با اشاره به مبالغ جمع آوری شده کمک های مردمی گفت: انتظار میرود با فراهم شدن سازوکارها و همراهی مردم و نهادها، ارقام قابل توجهتری جمعآوری شود.
وی افزود: در خصوص مشارکت شهرکهای صنعتی در این زمینه مقرر شد که این مجموعهها با مرکز در ارتباط باشند تا از موازیکاری جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به فعالیت مواکب بیان کرد: اگر مواکب خاص برای مجموعه خودشان اقدام به جمعآوری کمک میکنند، لازم است اعلام کنند؛ اما در موضوع کمک برای جنگ، موازیکاری معنا ندارد و ستاد مسئول این امر است. وحدت و انسجام، نتیجه کار را بهمراتب بهتر خواهد کرد.
وی ادامه داد: دعوت از عزیزان فراجا و ارتش نیز با هدف رعایت عدالت در توزیع کمکها صورت گرفته است.
موضوع بازسازی پاسگاه اتوبان قزوین–تهران هم موضوع دیگری بود که مقرر گردید این مسئولیت به اتاق بازرگانی واگذار شود تا در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
همچنین اداره صحنه حضور مردم در خیابانها بر عهده شهرداری قرار گرفت.