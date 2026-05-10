دوره جدید مقدماتی آموزش زبان فارسی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در بوسنی و هرزگوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دوره ۱۳ فارسی‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند و کلاس‌ها به‌صورت حضوری و با تدریس «انیسا گرابوس» از مدرسان بومی زبان فارسی برگزار می‌شود. وی پیش‌تر دوره جامع تربیت مدرس زبان فارسی را در بنیاد سعدی با موفقیت گذرانده است.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در بوسنی و هرزگوین با هدف توسعه آموزش زبان فارسی، بهره‌گیری از مدرسان بومی در سطوح مقدماتی را در دستور کار قرار داده است؛ رویکردی که به علت آشنایی بیشتر مدرسان بومی با زبان و فرهنگ مخاطبان، در تسهیل فرآیند آموزش زبان فارسی مؤثر است.