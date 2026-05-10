خشایار صنعتی فرماندار بوکان روند اجرای طرحهای راهسازی را بررسی و بر ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی این شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،در این بازدید که با حضور مسئولان پلیس راهور و راهداری انجام شد، فرماندار شهرستان ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و رفع موانع تأسیساتی در مسیر سه کیلومتری ورودی بوکان، بر لزوم تسریع در اجرای لایه نهایی آسفالت، استقرار نیوجرسیها و تکمیل تقاطعهای مورد نیاز اشاره داشت تا با هماهنگی دستگاههای اجرایی و تلاش پیمانکاران، این پروژههای کلیدی در حوزه زیرساختهای ارتباطی، مطابق برنامهریزیها تا پایان فصل جاری به بهرهبرداری رسیده و در اختیار شهروندان و مسافران قرار گیرد.