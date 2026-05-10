به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، فرماندار بیرجند در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به آثار و روایت‌های جنگ رمضان پرداخته است.

ناصری خلق آثار را کاملا ذهنی و بر اساس برداشت‌های نوجوانان از جنگ رمضان برشمرد و گفت: علاقه و حس وطن دوستی و احترام به شهدا و انجام کار‌های فرهنگی باعث ایجاد این نمایشگاه شده است

وی از آمادگی دستگاه‌های فرهنگی در سطح شهرستان بیرجند برای ادامه و برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها خبر داد.

رمضانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از امروز ۲۰ اردیبهشت به مدت پنج روز در محل نگارخانه استاد اسماعیلی برای بازدید علاقمندان دایر است.