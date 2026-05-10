فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۵۲ کیلو گرم تریاک به صورت کوله‌ای خبر داد و گفت: دراین رابطه یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسن دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت : مأموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام گشت زنی و کنترل محور‌های فرعی به ۳ نفر عابر پیاده که در تاریکی شب در حال تردد بودند مشکوک شدند و به آنها دستور ایست دادند.

وی افزود: عابران پیاده با مشاهده مأموران با رها کردن کوله پشتی و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند که مأموران در یک عملیات ضربتی، یک متهم را دستگیر و در بازرسی تکمیلی از کوله پشتی آنها، مقدار ۵۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان ادامه داد: در این خصوص یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و تلاش برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

سرهنگ دشتستانی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا به سامانه پیامکی ۱۱۰۵۶ اطلاع دهند.