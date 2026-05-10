امسال ۷۸ میلیارد ریال اعتبار اولیه حوزه آبخیزداری در خراسان جنوبی تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا خراسانجنوبی در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژههای آبخیزداری شهرستان سربیشه گفت: طرح از آبخیز تا جالیز یکی از طرحهایی است که قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در راستای محرومیت زدایی در سراسر کشور اجرا میکند.
هنری افزود: این طرح از بالادست منابع آبی تا پایین دست شامل عملیات آبخیزداری، احیا و مرمت قنوات، انتقال آب کشاورزی، استخر ذخیره آب و در نهایت افزایش آبدهی قنوات و منابع آب زیرزمینی میشود.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی گفت: در کنار طرح از آبخیز تا جالیز، طرح عملیات بیولوژیک در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری تعریف شده است.
به گفته وی عملیات بیولوژیک شامل کاهش سرعت رواناب، جلوگیری از فرسایش خاک و سیل و ماندگاری آب برای تقویت منابع آب زیرزمینی میشود.
هنری افزود: در این راستا تفاهم نامهای با منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در حوزه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) منعقد شده است.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی به اجرای سازههای ابخیزداری طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این خصوص سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان اعتبار محرومیت زدایی بوده که کار اجرایی ۱۸ سازه آبخیزداری انجام شده است.
هنری افزود: همچنین سال گذشته عملیات گابیون بندی، سازههای سنگ و ملات و سازههای بند خاکی در کنار حوزههای ابخیزداری انجام شده است.
وی گفت: امسال نیز ۷۸ میلیارد ریال اعتبار اولیه حوزه آبخیزداری بود که تخصیص پیدا کرد و عملیات اجرایی آن آغاز و ۱۶ پروژه در برنامه امسال قرار گرفته است.