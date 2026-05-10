حسن شمشادی، خبرنگار پیشکسوت صداوسیما و کارشناس رسانه، درخصوص روایتگری خبرنگاران در میدان جنگ تحمیلی سوم گفت: رسانه ملی در شبکههای مختلف معاونتهای سیما، صدا و برونمرزی تلاش کرده راوی زندگی مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن شمشادی، افزود: این حضور صرفاً به تجمعات در خیابانها، در روزها و شبها و مناسبتهای خاص محدود نمیشود، بلکه کوشیده این حضور را در عرصههای مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی نیز نمایش دهد.
وی تصریح کرد: ما تجربهای از روایتگری در جنگ ۱۲روزه نیز داشتیم. رسانه ملی در آن ۱۲روز، ناگهان و بهصورت غافلگیرانه، موردحمله دشمن قسمخورده ما، رژیم صهیونیستی قرار گرفت، بنابراین اندوخته ارزشمندی به دست آورده بود و تلاش کرد نواقصی را که در آن جنگ داشت، برطرف کند و پوشش بهتری ازآنچه در میدان رقم میخورد، ارائه دهد. جنگ رمضان بهنوعی سختتر از جنگ ۱۲روزه است و به همین خاطر، همکاران سازمان تمام توان خود را برای این کار گذاشتهاند و در میدان عملاً بهتر از گذشته عمل میکنند، اما این به آن معنا نیست که سیاستگذاری ما در رسانه ملی در بخشهای مختلف ۱۰۰ درصد موفق است و هیچ اشکالی و کمبودی نداریم.
شمشادی بیان کرد: واقعیت این است که همچنان باید آسیبها، ایرادها و اشکالات را چه در سیاستگذاری، چه در راهبرد و چه در برنامهریزی، شگرد یا اجرا شناسایی کنیم. همه اینها نیازمند بررسی است تا بتوانیم مخاطب بیشتری جذب کنیم، اثرگذاری بالاتری داشته باشیم و جریانسازی بهتری انجام دهیم. حین جنگ و هم پس از پایان آن، لازم است اتاقهای فکر جدی تشکیل شود. این اتاقها باید متکثر باشد و آسیبشناسی دقیقی انجام دهند تا روند رو به رشدی را در روایتگری سازمان صداوسیما شاهد باشیم.
وی ادامه داد: رسانهای که عنوان رسانه معاند و برانداز دارد، به هر دلیلی که شکلگرفته باشد و قطعاً یکی از اهداف اصلی شکلگیری آن براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و ضربهزدن به ایران اسلامی است، در هر روایتی که ارائه میکند، میکوشد نوعی خودتحقیری را در میان مخاطبان خود، ایرانیان و کسانی که این رسانهها را مرجع خبر قرار میدهند، ایجاد کند.
شمشادی بیان کرد: از سوی دیگر در هیچ جای دنیا رسانه مستقل نداریم. برخی رسانهها، حالا یا به دلیل مواضع ضدترامپ یا بهخاطر گرایشهای حزبی و سیاسی خود، میکوشند برتری جمهوری اسلامی ایران را در برخی عرصهها نشان دهند و بگویند مثلاً ترامپ و نتانیاهو به اهداف خود نرسیدند. در این موارد است که به بسیاری از تصاویر، خبرها و تحلیلهای ما استناد میکنند، اما نباید فراموش کنیم که رسانههای بیگانه، معاند و برانداز طبیعتاً هر آنچه را ما در رسانه ملی پخش میکنیم، برای یافتن واژگونی، ایراد و اشکال بررسی میکنند. اگر دستاورد بزرگی هم نمایش دهیم، آن را ضعف جلوه میدهند و با شگرد وارونهسازی، روایت را برعکس میکنند.
این مستندساز و خبرنگار اعزامی ایران به سوریه در زمان داعش ضمن تأکید بر اینکه خبرنگار و گزارشگر یکشبه خبرنگار بحران و جنگ نمیشود، اضافه کرد: همه خبرنگاران قابلیت تبدیل به خبرنگار جنگ و بحران را ندارند. کسانی که احساس میکنند میتوانند خبرنگار بحران شوند یا علاقهمندند یا ویژگیهای آن را دارند، در ابتدا و درنهایت باید آموزش ببینند. نمیشود صبر کرد موشک بیاید و بعد یک خبرنگار ورزشی، اجتماعی یا اقتصادی را که در حوزه خود بسیار توانمند است به میدان فرستاد و انتظار داشت همان لحظه یاد بگیرد اصابت را چگونه گزارش دهد یا پدافند را چگونه تشریح کند.