به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جوین در جریان بازدید از سد‌های کمایستان و یام گفت: با توجه به سیلاب چند سال گذشته حجم مخزن سد کمایستان از نخاله‌ها، رسوبات، باطله و خاکروبه‌ها پر شده است.

علی‌اکبر آزادواری افزود: این شرایط در صورت تداوم یا تشدید بارندگی‌ها می‌تواند برای هفت تا هشت روستای پائین دست سد در شهرستان جوین تهدید ایجاد کند و حتی ممکن است در شرایط بحرانی ناچار به تخلیه این روستا‌ها شویم.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی این موضوع ادامه داد: مقرر شد، معاون آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی (غلامرضا ممدوحی)، به همراه تیم کارشناسی خود در یک هفته آینده وضعیت سد را به‌ طور دقیق بررسی کنند تا در نشستی در سطح شهرستان، راهکار نهایی برای مدیریت مخزن سد، ساماندهی وضعیت موجود و هدایت آب در مسیر‌هایی با خسارت کمتر ارائه شود