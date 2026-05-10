نخستین نشست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برگزار و در آن بر نقش میراثفرهنگی بهعنوان یکی از ارکان قدرت نرم و هویت تمدنی ایران تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نخستین روز همایش دو روزه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی برگزار و در این نشست تبیین سیاستهای کلان وزارتخانه در حوزه «حفاظت هوشمند از میراث تاریخی»، «تابآوری گردشگری در شرایط بحران»، «دیپلماسی فرهنگی و بازآفرینی تصویر ایران» و «شتاببخشی به سرمایهگذاریهای ملی» بررسی شد .
آغاز هفته میراثفرهنگی با رویکردی ملی و جهانی
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، در این نشست با اشاره به آغاز هفته میراثفرهنگی از ۲۸ اردیبهشتماه، بر ضرورت برگزاری برنامههایی «گسترده، اثرگذار و در تراز ملی و جهانی» تاکید کرد و گفت: وزارت میراثفرهنگی تلاش دارد ظرفیتهای تمدنی ایران را در قالب رویدادهایی فراگیر به افکار عمومی داخلی و جهانی معرفی کند.
علی دارابی، از ایجاد اداره آموزش و مهارتهای میراثفرهنگی با هدف تربیت نیروهای متخصص در حوزه مرمت آثار تاریخی خبر داد و افزود: دبیرخانه هیئتامنایی شدن بناهای تاریخی نیز در ادارهکل پایگاههای ملی و جهانی تشکیل شده و از ابتدای خردادماه وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی «نهضت سنددار کردن بناهای تاریخی» را یکی از اولویتهای مهم معاونت میراثفرهنگی دانست و گفت : تاکنون برای ۹ بنای تاریخی سند رسمی صادر شده و بهزودی از این اسناد رونمایی خواهد شد.
ترسیم سه سناریوی راهبردی گردشگری در شرایط بحران و پساجنگ
انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، با تاکید بر اینکه «گردشگری، پل ارتباط ملتها و فرهنگهاست»، از تدوین سیاستهای کلان این حوزه در قالب سه سناریوی «جنگ»، «نه جنگ نه صلح» و «صلح و ثبات» خبر داد.
وی با تشریح مهمترین راهبردهای معاونت گردشگری، بر ایجاد انگیزه در نیروی انسانی، حمایت همهجانبه از فعالان صنعت گردشگری، تسهیل فرآیندها، تفویض اختیار به استانها، نظارتهای میدانی، عبور از مدیریت منفعل بحران و ایفای نقش کنشگرانه در شرایط جدید تاکید کرد.
شتاب در اخذ اسناد تکبرگی و تعامل با نهادهای نظارتی
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در همایش فصلی وزارتخانه، با اشاره به تعامل و همکاری مستمر وزارت میراثفرهنگی با دستگاههای نظارتی، بر ضرورت همافزایی نهادی برای ارتقای شفافیت، صیانت از داراییهای عمومی و تسریع در ساماندهی امور اداری و حقوقی تاکید کرد.
بهروز ندایی، همچنین از همکاری نزدیک با سازمان بازرسی کل کشور در بررسی پروندهها خبر داد و افزود: در راستای تثبیت مالکیتها و انتظامبخشی به داراییهای وزارتخانه، بخشنامهای به استانها ابلاغ شده تا فرآیند اخذ اسناد املاک مرتبط با جدیت بیشتری دنبال شود.
شتاببخشی به سرمایهگذاری و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی گردشگری
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، با اشاره به راهاندازی ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایهگذاری در استانها، از ابلاغ فهرست معاونان سرمایهگذاری در ۳۱ استان کشور و تعیین شرح وظایف تخصصی آنان خبر داد.
علیاصغر شالبافیان افزود: در صورت تکمیل زیرساختهایی نظیر جاده، آب، برق و گاز، زمینه افتتاح ۱۲۳ پروژه گردشگری در سال ۱۴۰۵ فراهم خواهد شد.
وی بر ضرورت احصای دقیق پروژهها و هماهنگی مستمر با دستگاههای اجرایی مرتبط تاکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیتهای تأمین مالی از جمله گواهی سپرده خاص و تسهیلات بند «الف» برای فعالسازی پروژههای گردشگری استفاده شود.
«قطار توسعه وزارتخانه» باید شتاب بگیرد
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراثفرهنگی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تحقق دستورات وزیر، گفت: امروز باید قطار توسعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با سرعت بیشتری حرکت کند.
وی با اشاره به تعامل مستمر با مجلس شورای اسلامی، از پاسخگویی کامل به مطالبات و پرسشهای نمایندگان خبر داد و افزود: نوع مکاتبات و تعاملات اداری باید مبتنی بر ملاحظات حرفهای و حقوقی باشد.
وی همچنین از راهاندازی سریع سامانه املاک وزارتخانه خبر داد و گفت : شناسایی و ساماندهی املاک در دستور کار جدی قرار گرفته است.
دیپلماسی فرهنگی؛ راهبرد ایران برای تثبیت قدرت نرم در جهان
مشاور عالی وزیر و رئیس امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی، نیز در این نشست، با تاکید بر نقش تمدنی و بینالمللی ایران، گفت: ما میتوانیم منشأ کارهای ماندگاری باشیم که آیندگان به آن افتخار کنند.
حجتالله ایوبی با اشاره به اهمیت دیپلماسی عمومی افزود : سرمایههایی که امروز در اختیار وزارت میراثفرهنگی است، ثروتهای عظیم تمدنیاند که باید به سرمایه بالفعل فرهنگی و اقتصادی تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه «اقتدار واقعی ایران در حوزه فرهنگ نهفته است»، گفت : پس از جنگ، تصویری متفاوت و مثبت از ایران در جهان شکل گرفته و همین مسئله موجب افزایش تمایل بسیاری از مردم جهان برای سفر به ایران شده است.
ایوبی همچنین از طراحی و راهاندازی مسیرهای نوین معرفی ایران با عناوینی همچون «راه خورشید»، «راه تابان»، «راه نیایش»، «راه کرانه»، «صبا»، «نغمه» و «نوا» خبر داد و آن را بخشی از راهبرد کلان دیپلماسی فرهنگی کشور توصیف کرد.
هیئتامنایی شدن بناهای تاریخی
همچنین در این همایش، مدیرانکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها، دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی خود را در حضور وزیر و معاونان وزارتخانه مطرح کردند.
توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی حادثه مدرسه میناب، توسعه هوش مصنوعی و هوشمندسازی فرآیندها، برندسازی فرهنگی، ارتقای تابآوری اجتماعی گردشگری در دوران پساجنگ، تعیین حرایم آثار ثبت ملی، استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی در حفاظت و بازسازی آثار تاریخی و توجه به آیینها و رویدادهای فرهنگی در دوران پسابحران از جمله مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
همچنین موضوعاتی همچون ایجاد سامانه ملی مدیریت بحران در حوزه میراثفرهنگی، کنترل برخط آثار تاریخی، ایجاد شعب ویژه جرائم میراثفرهنگی، آزادسازی سواحل، برگزاری نمایشگاههای بینالمللی صنایعدستی، پیگیری ثبت جهانی ماسوله، آزادسازی مجموعه تاریخی ربع رشیدی و راهاندازی موزههای منطقهای از دیگر محورهای مهم مطرحشده در نخستین روز این همایش دو روزه بود.