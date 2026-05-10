پخش زنده
امروز: -
بارشهای مناسب بهاری و رشد قابل توجه علوفه، خطر آتش سوزی در مراتع استان را افزایش داده است. برای پیشگیری از حریقهای احتمالی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی از اجرای چرای زودرس دام در مراتع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: امسال برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ پارسال، طرحی در شهرستانهای واقع شده در حوزه جنگلهای زاگرس اجرا میشود تا حجم علوفه خشک در فصل گرما کاهش یابد.
سیدانور حسینی افزود: سازمان محیطزیست هم اعلام کرده این اقدام با کاهش میزان سلولوز خشک در مراتع، احتمال آتشسوزیهای تابستانی را بهطور قابل توجهی پایین میآورد.
آذربایجانغربی ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار عرصه ملی دارد که از این میزان ۱۰۱ هزار هکتار جنگل و بقیه آن مرتع است.
این طرح نهتنها خطر آتشسوزی را کم میکند، بلکه سلامت مراتع و بهرهوری دامها را هم بهبود میبخشد.