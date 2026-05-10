خروش ملتی که حالا هفتاد و یک شب است در صحنه هستند همچنان خیابانهای آبادان خرمشهر را تماشاییتر از همیشه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم دیاری که با واژه مقاومت خوب آشنا هستند این شبها چنان در سنگرهای خیابان ایستادند که دشمنان را به خشم آوردند.
مردم غیوری که پیر و جوان و زن و مرد و حتی سالم و بیمار آنها برای ایستادگی در میدان خیابان و حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح هیچ بهانهای نمیآورند.
آنان با تاکید دوباره بر ایستادگی و مقاومت نیروهای مسلح تاکید کردند: پشتیبان نیروهای مسلح هستند و هر تصمیمی را که رهبر انقلاب بگیرد از آن حمایت خواهند کرد.
قهرمانان در جنوب غرب خوزستان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران بر بصیرت و دشمن شناسی تاکید کردند.