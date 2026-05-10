به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در شورای آموزش و پرورش استان قزوین، مسئولان استانی بر نقش کلیدی معلمان در توسعه کشور، عدالت آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت تأکید کردند.

استاندار قزوین در این جلسه با بیان اینکه «معلم، اندیشیدن را به جامعه می‌آموزد» گفت: کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت خود را مدیون معلمانشان هستند و امروز نیز معلمان نقش پررنگی در توسعه کشور دارند.

وی افزود: دولت فعلی با رویکرد عدالت آموزشی روی کار آمده و تلاش دارد دغدغه‌های جامعه فرهنگیان را کاهش دهد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار کرد: قزوین، استان معلمان و شخصیت‌های اثرگذاری است که در طول تاریخ برای ایران منشأ خدمات فراوان بوده‌اند.

وی ادامه داد: امروز استان با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌روست و معلمان می‌توانند در حل این مسائل نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به شرایط منطقه و تحولات بین‌المللی گفت: امروز در یک جنگ نابرابر قرار داریم و آمریکا برای نخستین بار وارد جنگی شده که به اهداف خود نرسیده است.

استاندار افزود: با وجود پیش‌بینی آوارگی میلیون‌ها نفر، مردم پای کشور ایستادند و هیچ مسئولی استعفا نداد؛ هر فرمانده شهید شد، پرچم به فرمانده بعدی سپرده شد و همه یک‌صدا پای ایران ایستادند.

در ادامه این نشست، روح‌الله محمدخانی سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین از کسب رتبه کشوری توسط دو معلم استان در میان حدود سه هزار شرکت‌کننده جشنواره‌های آموزشی خبر داد و گفت: هفته معلم امسال با غبارروبی مزار شهدا آغاز شده است.

وی افزود: فردا عصر، مدرسه «گل‌های میناب» در مهرگان به یاد دانش‌آموزان شهید کلنگ‌زنی خواهد شد و در ایام جنگ نیز هر کلاس درس به سنگری برای حفظ انقلاب تبدیل شده بود.

سرپرست آموزش و پرورش استان ادامه داد: هر شب در محل تجمع مردم موکب برپا شده و در مناطق الموت شرقی و غربی نیز چهار زمین چمن مصنوعی افتتاح شده است.

محمدخانی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه فرهنگیان تصریح کرد: در دولت فعلی، پاداش پایان خدمت معلمان که پیش از این طی یک سال پرداخت می‌شد، اکنون به‌صورت آنی پرداخت می‌شود و اضافه‌کار فرهنگیان نیز که قبلاً با تأخیر شش‌ماهه همراه بود، ماهانه پرداخت می‌شود.

وی همچنین از اجرای ۱۷ پروژه آموزشی در قالب ۸۶ کلاس درس خبر داد و گفت: این پروژه‌ها تا مهرماه امسال به چرخه آموزش استان اضافه خواهند شد.

در پایان این جلسه از دو معلم نمونه کشوری و شش معلم نمونه استانی تجلیل شد.