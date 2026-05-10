حمیدرضا محمدی تنها پس از کسب عنوان قویترین وزنه بردار جوان جهان، با بوسه بر پرچم و سلام نظامی به شهدای وطن ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حمیدرضا محمدی تنها پس از کسب عنوان قویترین وزنه بردار جوان جهان، امروز با استقبال جمعی از مسئولان به استان زنجان بازگشت.

حمیدرضا محمدی تنها، وزنه بردار زنجانی در جهان ، برای دومین بار قویترین جوان جهان شد که پس از بالا بردن وزنه و کسب مقام با بوسه و سلام نظامی بر پرچم وطن به شهدای میهن ادای احترام کرد که نشان استقامت، هویت انقلابی و وفاداری به آرمان‌های بزرگ این ملت است.

حمیدرضا محمدی تنها در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان به میزبانی اسماعیلیه مصر، در دسته فوق سنگین در حرکت یکضرب وزنه ۱۸۰ کیلو و در دوضرب وزنه ۲۲۱ کیلو را مهار کرد و با رکورد مجموع ۴۰۱ کیلوگرم، سه نشان طلای جوانان جهان را بدست آورد.