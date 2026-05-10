با ابلاغیه جدید وزیر نیرو، مشترکان کم‌مصرف در تابستان ۱۴۰۵ از تخفیف قابل توجه ۲۰ تا ۳۰ درصدی در قبوض آب خود بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر نیرو با هدف مدیریت بهتر مصرف در فصل‌های گرم ۱۴۰۵، بسته‌ای از مشوق‌های تازه را برای مشترکین کم‌مصرف تصویب و ابلاغ کرد. طبق آخرین اخبار داخلی، خانوار‌هایی که مصرف آب آنها کمتر از الگوی تعیین‌شده باشد، از تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی در قبوض خود بهره‌مند می‌شوند.

مشترکانی که مصرف خود را حداقل به میزان ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند، از تخفیف ۲۰ درصدی آب‌بها برخوردار می‌شوند.

علاوه بر این، مشترکانی که با رضایت خود و با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب، اقدام به نصب لوازم کاهنده مصرف (مانند شیرآلات کم‌مصرف) کنند و این امر منجر به کاهش مصرف شود، مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهند بود.