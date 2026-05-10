به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احسان مولوی»، نماینده ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: نقل نور مجموعه نقالی‌های مربوط با داستان غدیر به زودی به کانون‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود. هدف از این طرح پرورش استعداد‌های نقاله‌خوانی از بین بچه‌های مسجدی است.

احسان مولوی با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم و اشاره به ۶۰ شهید کانون‌های مساجد در این ایام گفت: ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ۴ عنوان برنامه برای این ایام برنامه ریزی کرده است. برنامه نخست ما رونمایی از کتاب «مجموعه نمایشنامه‌های نهج البلاغه» است. این کتاب مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های مسجدی است که توسط هنرمندان مسجدی آماده شده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود بیش از سه هزار حلقه کتابخوانی در کانون‌های مساجد، گفت: این حلقه‌ها ترجمه نهج البلاغه در روز‌های خاصی از هفته دنبال می‌کنند. یکشنبه‌های علوی نیز ویژه برنامه‌ای است که با همکاری موسسه «آلاء» اجرا می‌شود. در طرح آلاء همزمان با نماز مغرب در مساجد، معرفی حضرت امیرالمؤمنین (ع) اجرا می‌شود.