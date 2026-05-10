به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی گفت: این طرح با هدف پیگیری مطالبات مردمی و مقابله با قاچاقچیان و خودرو‌های شوتی به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا شد.

وی افزود:در جریان این عملیات، تعداد ۱۸۹ دستگاه خودرو شوتی توقیف، ۲۵ نفر قاچاقچی دستگیر و بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: استمرار این طرح‌ها بخشی از برنامه‌های فراجا برای افزایش امنیت اجتماعی و حفاظت از حقوق مردم است و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات مربوط به قاچاق کالا و خودرو‌های شوتی را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس به اطلاع برسانند.