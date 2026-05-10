پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان کردستان از اجرای طرح ۷۲ ساعته ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با خودروهای شوتی در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی گفت: این طرح با هدف پیگیری مطالبات مردمی و مقابله با قاچاقچیان و خودروهای شوتی به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا شد.
وی افزود:در جریان این عملیات، تعداد ۱۸۹ دستگاه خودرو شوتی توقیف، ۲۵ نفر قاچاقچی دستگیر و بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف و ضبط گردید.
فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: استمرار این طرحها بخشی از برنامههای فراجا برای افزایش امنیت اجتماعی و حفاظت از حقوق مردم است و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات مربوط به قاچاق کالا و خودروهای شوتی را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس به اطلاع برسانند.