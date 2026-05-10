در حالی فیلم سینمایی «هیمالیا»، امشب از شبکه نمایش پخش میشود، مستند «آنخل دی ماریا»، دوبله شده و قرار است از شبکه ورزش پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «هیمالیا»، به کارگردانی لی سوک هون، امشب ساعت ۲۳، از قاب شبکه نمایش پخش می شود.
هوانگ جونگ مین، جونگ وو و جو سونگها، از بازیگران این فیلم هستند.
یک کوهنورد فداکار بنام هنگ گیل آم، همراه با یک گروه نجات به کوه اورست عازم میشود تا یک عملیات نجات را انجام دهد که با بزرگترین چالش زندگی اش روبهرو شود…
مستند «آنخل دی ماریا»، در گونه ورزشی، پرتره محصول آرژانتین در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه ورزش پخش شود.
این مستند مسیر پیشرفت ستاره آرژانتینی فوتبال، آنخل دی ماریا، و زندگی شخصی و حرفهای او را روایت میکند.
مستندهای پرتره، فیلمهای مستندی هستند که در آنها تلاش میشود زندگی شخصی و حرفهای افراد شناخته شده و معروف در جامعه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی فیلمهای مستند، قرار است با نمایش تصاویری که هویت استنادی دارند، حقیقتهایی را در مورد موضوع مورد مطالعه شان به نمایش درآورند که تا به حال، هیچ رسانهی دیگری آنها را منتقل نکرده است.
مستندهای پرتره معمولا شخصیت مورد مطالعه خود را از جنبههایی مورد مطالعه قرار میدهند یا ویژگیهایی از آنها را به نمایش درمی آورند که برای اولین بار در این فیلمها دربارهی آنها طرح میشود. فیلم «آنخل دی ماریا» نیز تلاش کرده چنین فیلم مستند پرترهای در معرفی این فوتبالیست مطرح و معروف آرژانتینی باشد.