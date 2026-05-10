بازماندگان ناو دنا با تشرف به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، در مراسم خطبه خوانی و غبار روبی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیین خطبه خوانی با حضور بازماندگان ناو دنا در حرم بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.

در حمله ناجوانمردانه زیردریایی ارتش تروریست آمریکا به ناو دنا ۱۰۴ نفر شهید و ۳۲ نفر مجروح شدند.

ناو دنا که ۱۳ اسفند در مأموریت آموزشی و در حال بازگشت از رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ بود، مورد حمله وحشیانه نیروی دریایی آمریکای جنایتکار قرار گرفت.

این ناو دارای ۱۳۶ نفر خدمه بود که ۱۰۴ نفر آنها به مقام شهادت نائل آمدند و از این تعداد، ۲۰ نفر جاویدالاثرند. همچنین ۳۲ نفر از کارکنان این ناو مجروح شده و در بیمارستانی در سریلانکا تحت مداوا قرار گرفتند و به کشور بازگشتند.