بلومبرگ نوشت: اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود، ذخایر در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ممکن است اوایل ماه آینده به «سطوح تنش عملیاتی» برسد. همزمان با افزایش قیمت سوخت در آمریکا نرخ اشتغال در این کشور نیز در حال کاهش است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، صندلیهای خالی هواپیماها، آن هم در اوج فصل گردشگری؛ این تصویری است که حالا به نماد تازه بحران انرژی در غرب تبدیل شده است. کمبود سوخت جت، میلیونها مسافر را از سفرهای هوایی حذف کرده و هزینه پروازهای خارجی برای شهروندان اروپا و آمریکا بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. بحرانی که به گفته رسانههای آمریکایی، تنها در چند ماه اخیر حدود ۲ میلیون مسافر را از صنعت هوایی کنار زده و زیانهای سنگینی به شرکتهای بزرگ هواپیمایی وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصادی که از دهه ۱۹۸۰ میلادی بر پایه استقراض گسترده از جهان بنا شده بود، حالا دیگر توان حفظ سطح رفاهی گذشته را ندارد. در این میان، تبعات جنگ و تنشهای منطقهای علیه ایران، اکنون دامن متحدان آمریکا را نیز گرفته است. تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت، به برگهای برندهای تبدیل شدهاند که فشار اقتصادی سنگینی را به واشنگتن تحمیل میکنند.
افزایش هزینههای انرژی، صدای اعتراض را حتی در داخل آمریکا هم بلند کرده است. شهروندان آمریکایی از گرانی بنزین و افزایش نرخ وام مسکن به شدت ناراضیاند و رسانههای این کشور از کاهش قدرت خرید مردم خبر میدهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند پول مصرفکنندگان آمریکایی رو به پایان است و ادامه این وضعیت میتواند رکود تازهای را به اقتصاد آمریکا تحمیل کند.
دولت آمریکا و متحدانش برای کنترل بازار انرژی، طی دو ماه گذشته بیش از ۵۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود وارد بازار کردهاند؛ اقدامی که اگرچه بهصورت موقت مانع جهش بیشتر قیمتها شده، اما سطح ذخایر استراتژیک آمریکا را به پایینترین میزان خود در چهار دهه اخیر رسانده است.
اما تبعات بحران تنها به بازار انرژی محدود نمانده است. افزایش قیمت سوخت، حملونقل و مواد اولیه، حالا به بخش کشاورزی نیز سرایت کرده و کمبود کود شیمیایی به یکی از دغدغههای جدی کشاورزان تبدیل شده است. بسیاری از کشاورزان آمریکایی درباره صرفه اقتصادی کشت محصولات خود دچار تردید شدهاند.
تحلیلگران میگویند بنزین ۵ دلاری برای آمریکاییها نه نشانه قدرت، بلکه نمادی از فشار اقتصادی و فرسایش معیشت مردم است؛ وضعیتی که باعث افزایش درخواستها برای پایان جنگ شده است. به باور منتقدان، خالی شدن ذخایر راهبردی نفت، خالی شدن صندلی پروازها، باک خودروها و در نهایت کوچکتر شدن بازارها زیر فشار تورم، همگی نشانههایی از شکستهای پیدرپی سیاستهای اقتصادی و خارجی ترامپ به شمار میروند.
نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما