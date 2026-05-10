معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از واریز مستمری اردیبهشتماه مددجویان کمیته امداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: مستمری اردیبهشتماه برای حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش، طبق ارقام مصوب، به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به جدول جدید پرداختیها در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه و بودجه و اسناد بالادستی، سرانه مستمری ماهانه به شرح ذیل پرداخت میشود:
- خانوارهای یک نفره: ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
- خانوارهای دو نفره: ۲۹،۸۵۰،۰۰۰ ریال
- خانوارهای سه نفره: ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
- خانوارهای چهار نفره: ۵۳،۷۰۰،۰۰۰ ریال
- خانوارهای پنج نفره و بیشتر: ۶۵،۷۰۰،۰۰۰ ریال
بحیرایی در پایان افزود: این پرداختها با اولویت دهکهای درآمدی پایینتر و بر اساس ضوابط قانونی ابلاغی، پرداخت میشود.