به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: مستمری اردیبهشت‌ماه برای حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش، طبق ارقام مصوب، به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به جدول جدید پرداختی‌ها در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه و بودجه و اسناد بالادستی، سرانه مستمری ماهانه به شرح ذیل پرداخت می‌شود:

- خانوار‌های یک نفره: ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

- خانوار‌های دو نفره: ۲۹،۸۵۰،۰۰۰ ریال

- خانوار‌های سه نفره: ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

- خانوار‌های چهار نفره: ۵۳،۷۰۰،۰۰۰ ریال

- خانوار‌های پنج نفره و بیشتر: ۶۵،۷۰۰،۰۰۰ ریال

بحیرایی در پایان افزود: این پرداخت‌ها با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر و بر اساس ضوابط قانونی ابلاغی، پرداخت می‌شود.