با گرمتر شدن هوا، میزان مصرف انرژی هم افزایش مییابد. زیرساختهای تولید و توزیع برق کشور، گرچه توسعه قابل توجهی داشته، اما ظرفیت محدودی دارند و با بالا رفتن مصرف ممکن است با چالشهای جدی روبهرو شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناترازی انرژی، موضوعی که این روزها زیاد گفته و شنیده می شود. نبود تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی که برای برقراری تعادل، نیازمند مدیریت مصرف است.
شهروندان هم صرفه¬جویی را کلید بهره مندی همه مردم از برق می دانند.
هرچند در کوتاه مدت با مدیریت مصرف انرژی از سوی مردم میتوان کمبودها را جبران کرد، اما برای کاهش ناترازی¬ها، احداث واحدهای نیروگاهی و استفاده از صفحات خورشیدی بیش از پیش ضروری است.