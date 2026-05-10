مدیر رادیو فرهنگ در مراسم تجلیل از همکاران شبکه رادیویی فرهنگ که در ایام «جنگ رمضان»، در حوزه برنامه‌سازی و پوشش رسانه‌ای فعالیت داشتند، از تلاش‌های برنامه‌سازان، خبرنگاران و عوامل تولید قدردانی کرد و نقش رسانه را در روایت رویداد‌های این دوره مهم دانست.

روایت رسانه‌ای در نبرد نابرابر، بخشی از روایت زمانه را به دست ما سپرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیبی در این مراسم با اشاره به حضور سریع همکاران رادیو فرهنگ از نخستین ساعت‌های آغاز جنگ رمضان گفت: از همه همکارانی که از آغازین لحظات شروع جنگ رمضان وارد میدان شدند و با تعهد و احساس مسئولیت به تولید و پخش برنامه پرداختند، تشکر و قدردانی می‌کنم. این تلاش‌ها نشان داد که رادیو می‌تواند در لحظات حساس در کنار مردم باشد و روایت درست از وقایع ارائه دهد.

وی با اشاره به ماهیت چندلایه این نبرد افزود: در جنگ رمضان با یک جنگ ترکیبی بی‌نظیر روبه‌رو بودیم، جنگی که ابعاد نظامی، اقتصادی، شناختی، دیپلماسی و رسانه‌ای را دربر می‌گرفت.

مدیر رادیو فرهنگ افزود: این جنگ با برنامه‌ریزی گسترده و همکاری ده‌ها پژوهشکده و سیستم امنیتی در سطح بین‌المللی علیه ایران اسلامی طراحی شده است، اما خواست الهی گونه‌ای دیگر به نفع مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران رقم خورد.

وی گفت: امداد الهی به نیت پاک مردم ایران شامل حال ما شد. عظمت خون‌های به ناحق ریخته شده، از رهبر شهید گرفته تا دانش‌آموزان میناب، نیرو‌های امنیتی، زنان و مردان و کودکان این سرزمین، مسیر ماجرا را تغییر داد. در کنار این عوامل، تلاش رسانه‌ای برنامه‌سازان نیز سبب شد در جنگ رسانه‌ای نابرابر، بخشی از روایت زمانه در اختیار ما قرار گیرد.

حبیبی همچنین عملکرد شبکه رادیویی فرهنگ در این دوره را قابل توجه دانست و گفت: رادیو فرهنگ در مجموع خوش درخشید. ما تابلویی از تنوع روایت‌های رسانه‌ای داشتیم و تلاش کردیم از زاویه‌های مختلف به وقایع بپردازیم. گزارشگران ما با عشق و تعهد در دل خطر رفتند، با مردم همراه شدند و روایت‌های میدانی ارزشمندی را ثبت کردند.

وی با اشاره به مأموریت‌های رسانه‌ای این شبکه در ادامه مسیر نیز تصریح کرد: در قرارگاه رسانه‌ای رادیو فرهنگ مأموریت ویژه‌ای در حوزه توجه به مساوات اجتماعی و تقویت همدلی، به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده داریم. باور داریم که با مدد الهی و همت برنامه‌سازان این شبکه، می‌توانیم گام‌های مؤثری در مسیر تبیین و تقویت جهاد اقتصادی برداریم.

در پایان این مراسم از برنامه‌سازان، تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو فرهنگ که در ایام جنگ رمضان در تولید و پخش برنامه‌های ویژه مشارکت داشتند، قدردانی شد.