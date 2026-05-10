به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام شفیعی؛ نویسنده کودک و نوجوان با بیان اینکه در شرایط آتش‌بس ناپایدار، برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب می‌تواند نشانه‌ای از اهمیت کتاب در زندگی اجتماعی و فرهنگی باشد، گفت: ادامه برگزاری این رویداد، حتی به شکل مجازی، بیانگر تلاش برای تداوم جریان کتاب‌خوانی در هر شرایطی و با بهره‌گیری از تمهیدات مختلف است.

نویسنده کتاب «ماه در چاه» با بیان اینکه یکی از چالش‌های نمایشگاه مجازی کتاب، دشواری در ایجاد مواجهه مستقیم و گفت‌و‌گو میان نویسندگان و مخاطبان است، ادامه داد: با بهره‌گیری از روش‌های مبتکرانه و استفاده از ظرفیت‌های فضای آنلاین می‌توان امکان گفت‌و‌گو و ارتباط میان نویسندگان و مخاطبان را تا حدی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز فراهم کرد.

شفیعی با اشاره به اینکه علاقه مطالعاتی مردم به شرایط روحی آنها بستگی دارد، گفت: درباره اینکه مردم در هر شرایطی چه کتابی بخوانند دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند انتخاب کتاب باید بر عهده خود مخاطبان باشد و نباید برای سلیقه مطالعاتی جامعه نسخه واحدی پیچید. از این منظر، هدایت‌گری مستقیم در انتخاب کتاب چندان مطلوب نیست و بهتر است هر فرد بر اساس نیاز و حال‌وهوای خود به سراغ آثار مورد علاقه‌اش برود.

وی افزود: برای جذاب‌تر کردن تجربه نمایشگاه مجازی کتاب برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد‌هایی می‌توان مطرح کرد. این پیشنهاد‌ها شامل تولید برنامه‌های تصویری با آیتم‌های جذاب و انتشار آنها به‌صورت آفلاین است تا بخشی از شور و هیجان حضور در غرفه‌های رنگارنگ نمایشگاه حضوری برای مخاطبان کودک بازآفرینی شود.

شهرام شفیعی در پایان بر نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد و گفت: حتی اگر برخی خانواده‌ها پس از شرایط دشوار جنگی یا بحران‌های اجتماعی انگیزه کافی برای خرید کتاب نداشته باشند، باید به اهمیت کتاب در تجربه زیست انسانی توجه کرد؛ چرا که بدون کتاب، تجربه ما از زندگی تجربه‌ای ناقص خواهد بود.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.