پخش زنده
امروز: -
رژه تراکتورداران در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مصلح در سیمینه بوکان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم سیمینه با تجمع و رژه تراکتورهای خود ضمن بیعت دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام داشتند
در حاشیه این تجمع و رژه، معاون هماهنگکننده سپاه بوکان با اشاره به تجمع و رژه تراکتور داران شهرستان بوکان در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: کشاورزان و تراکتورداران بوکانی در ۵ دهستانهای آختاجی محالی و، ائل گورک، ائل فیض الله بگی و سیمینه با رژه تراکتورهای خود ضمن تجدید بیعت دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب حمایت کامل خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام داشتند.
سرهنگ پاسدار یوسف کرمی افزود: این رژهها با همکاری حوزههای تابعه بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوکان، بخشداریهای مرکزی و سیمینه، مدیریت جهاد کشاورزی، سوخت و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بوکان و به صورت خودجوش همه روزه در حال انجام است.