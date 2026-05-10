معاون بنیاد شهید در نخستین نشست ستاد شاهد در سال جدید با تأکید بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: مدارس شاهد باید نسل آگاه و وفادار به آرمانهای انقلاب تربیت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران در نخستین نشست ستاد شاهد در سال جدید بر اهمیت همافزایی و تعامل میان نهادهای فرهنگی و آموزشی تاکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همکاری و تعامل میان دستگاهها نیاز داریم. اگر این تعامل و همافزایی بهدرستی شکل بگیرد، میتواند به نتایج ارزشمند و اثرگذاری در حوزه تربیت نسل آینده کشور منجر شود.
یعقوب سلیمانی با اشاره به حضور خود در مراسم اربعین شهدای میناب افزود: توفیق داشتیم در آیین اربعین شهدای میناب حضور پیدا کنیم؛ فضایی که حقیقتاً یادآور حال و هوای کربلا بود. در ایام ماه مبارک رمضان نیز دیدارها و سرکشیهایی از خانوادههای معظم شهدا داشتیم که این دیدارها برای ما بسیار الهامبخش و تأثیرگذار بود.
سلیمانی ادامه داد: در دیدار با خانوادههای شهدای میناب جلوهای از حماسه، ایثار و صبوری را مشاهده کردیم. نگاه و روحیه این خانوادهها نشاندهنده عمق باور و ایمان آنان است. فرزندان این خطه نیز با پیشینه، سرگذشتها و مستنداتی که دارند، ظرفیتها و استعدادهای ارزشمندی از خود نشان دادهاند و بسیاری از آنان در مسیر تعالی و پیشرفت گام برداشتهاند.
وی با تأکید بر لزوم قدردانی از نقش مردم در حفظ و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت گفت: حضور مردم در صحنههای مختلف و همراهی آنان با آرمانهای انقلاب اسلامی همواره الهامبخش بوده است و ما باید قدردان این همراهی و اعتماد باشیم.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به نقش مدارس شاهد در تربیت نسل آینده اشاره کرد و گفت: مدارس شاهد باید مبتنی بر برنامهها و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و آرمانهای انقلاب اسلامی پیش بروند. در گفتمان ما مجموعهای از ارزشها و تفکرات اصیل انقلاب جاری و ساری است و برای تحقق آنها باید با همدلی و وحدت عمل کنیم.
وی تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است. این مسیر از مدارس آغاز میشود و با تفکر نو، کار و تلاش مستمر میتوان آن را به پیش برد.
سلیمانی با یادآوری نقش جوانان در دوران دفاع مقدس افزود: بیش از ۶۰ درصد شهدای دفاع مقدس را نوجوانان و جوانان تشکیل میدادند. امروز نیز جوانانی هستند که با عشق، ایمان و انگیزه در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب و کشور گام برمیدارند. ریشه و بستر شکلگیری این روحیه در نظام تعلیم و تربیت و بهویژه آموزش و پرورش است.
وی در ادامه بر ضرورت ارتقای فعالیتهای فرهنگی و هنری در مدارس شاهد تأکید کرد و گفت: مدارس شاهد باید به سمت تعالی و رشد حرکت کنند. هر مدرسه میتواند با راهاندازی گروههای سرود، تئاتر و فعالیتهای فرهنگی متنوع، زمینه بروز استعدادها و تقویت روحیه هویتمدار و انقلابی در میان دانشآموزان را فراهم کند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران خاطرنشان کرد: هرچه تعامل و همکاری میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت آموزش و پرورش گستردهتر و عمیقتر شود، آثار و برکات آن را در جامعه بهوضوح مشاهده خواهیم کرد؛ چرا که تربیت نسل آگاه، متعهد و مسئولیتپذیر، یکی از مهمترین سرمایههای آینده کشور به شمار میرود.
در ادامه این نشست، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای جاری حوزه آموزش متوسطه، بر اجرای دقیق فرآیند ثبتنام و ارزشیابی پایان سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: توجه ویژه به خانوادههای شهدا و دانشآموزان فرزندان شهید از اولویتهای مهم در برنامهریزیهای آموزشی است و در این زمینه تأکیدهای لازم به مدیران کل استانی صورت گرفته است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره معلمان شهید، آنان را الگوهای ارزشمند نظام تعلیم و تربیت دانست و افزود: معلمان شهید در حقیقت معلمان نمونهای هستند که با ایثار و فداکاری خود مسیر تربیت نسلهای آینده را روشن کردهاند.
آذرکیش در ادامه با مرور مجموعه فعالیتهای انجامشده در حوزه مدارس شاهد، بر ضرورت اجرای دقیق بخشنامهها و شیوهنامههای مربوط به ثبتنام این مدارس تأکید کرد.
گفتنی است در این نشست، زهرا پناهیروا مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و هاشم صابریان مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند و گزارشی از برنامهها و اقدامات انجامشده در حوزه مدارس شاهد و امور آموزشی دانشآموزان شاهد و ایثارگر ارائه کردند.