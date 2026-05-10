مهلت ارسال آثار به بخش تئاتر صحنه‌ای با موضوع جنگ رمضان بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت تمدید شد.

تغییر در مهلت ارسال آثار به بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت

تغییر در مهلت ارسال آثار به بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره، بنا بر استقبال و درخواست متقاضیان مهلت ارسال آثار به بخش تئاتر صحنه‌ای با موضوع جنگ رمضان بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از سوی دبیرخانه این رویداد هنری تمدید شد.

براین اساس علاقه‌مندان فرصت دارند تا نمایشنامه‌های خود را برای حضور در بخش صحنه‌ای با موضوع جنگ رمضان تا ۱۵ خرداد به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. همچنین مهلت ارسال فیلم بازبینی به این بخش‌ نیز تا ۱۰ مرداد تمدید شد.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی (https://moghavemattheater.ir) مراجعه کرده یا با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.