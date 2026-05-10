به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مسابقه در قالب‌هایی، چون خوشنویسی، کالیگرافی و تایپوگرافی برگزار شده و علاقه‌مندان به منظور شرکت در این مسابقه تا ۳۱ اردیبهشت فرصت دارند تا یک آیه از سوره فتح را در سه قالب معرفی شده، خلق و ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند آثار خود را به شناسه SDsbmu در پیام‌رسان بله ارسال کنند که پس از ارزیابی به صاحبان آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.