پخش زنده
امروز: -
مسابقهای با عنوان «روایت امید» با موضوع کتابت سوره فتح از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مسابقه در قالبهایی، چون خوشنویسی، کالیگرافی و تایپوگرافی برگزار شده و علاقهمندان به منظور شرکت در این مسابقه تا ۳۱ اردیبهشت فرصت دارند تا یک آیه از سوره فتح را در سه قالب معرفی شده، خلق و ارسال کنند.
متقاضیان میتوانند آثار خود را به شناسه SDsbmu در پیامرسان بله ارسال کنند که پس از ارزیابی به صاحبان آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.