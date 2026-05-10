پخش زنده
امروز: -
کلاهبردار ۲۰۰ میلیارد ریالی با فروش ۲۰ خودروی اجارهای در نیشابور دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی چند فقره کلاهبرداری با فروش خودروهای اجارهای از مشهد دستورات تخصصی لازم به کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس نیشابور تحت نظارت مستقیم رئیس پلیس آگاهی صادر شد.
سرهنگ حسین احمدی افزود: با بررسیهای فنی و تحقیقات میدانی هویت متهم این پرونده که تحت تعقیب پلیس آگاهی شهرستان های دیگر بود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
وی ادامه داد: در تحقیقات فنی کارآگاهان متهم تاکنون به ۲۰ فقره کلاهبرداری به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال با ترفند فروش خودروهای اجارهای اعتراف که تحقیقات تکمیلی از متهم جهت کشف سایر جرائم احتمالی دیگر ادامه دارد.
احمدی توصیه کرد: در زمان خرید خودرو حتما مدارک خودرو و هویتی مالک را رویت و تنظیم هر گونه مبایعه نامه مستلزم مالک قانونی باشد لذا با رعایت توصیهها و هشدارهای پلیس مجرمان را از رسیدن به اهداف مجرمانه ناکام گذارند.