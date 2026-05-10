موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان روز جهانی موزهها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پوستر اختصاصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت روز جهانی موزه ، در وبسایت شورای بین المللی موزهها (ایکوم) به نشانی www.icom.museum ثبت و منتشر شد.
شورای بین المللی موزهها (ICOM) همه ساله شعاری را با هدف جلب توجه موزهها و موزه داران جهان به موضوعی خاص در قالب پوستری که مکمل و تسهیل گر درک معنای آن است، منتشر میکند. شعار انتخابی ایکوم برای سال ۲۰۲۶ میلادی "موزهها پیوند دهنده جهانی گسسته" اعلام شده است. این شعار که هم زمان با هشتادمین سالگرد تاسیس این نهاد بین المللی منتشر شده است، بر اهمیت نقش موزهها به عنوان تسهیلگران ارتباطات فرامرزی در جهان امروز تاکید دارد.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان یکی از اعضای سازمانی شورای بین المللی موزه ها، همه ساله روز جهانی موزه (۱۸ میبرابر با ۲۸ اردیبهشت) را گرامی داشته است و در سال جاری نیز با برنامههای متنوعی به استقبال این روز میرود.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه موزه به نشانی www.iranrhdm.ir مراجعه کنند.