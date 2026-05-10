به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت:امروزه موادمخدر به عنوان یک ابزار مهم از سوی دشمنان قسم خورده این کشور برای به انحراف کشاندن نسل جوان دارند.

رسول مقابلی درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بااشاره به موقعیت خاص آذربایجان غربی افزود:مبارزه با مواد مخدر نمی‌تواند فقط بر عهده پلیس باشد بلکه باید ازهمه ظرفیت‌های اجتماعی موجود دراین زمینه استفاده شود.

سرهنگ حسن رستمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هم در این جلسه از متلاشی شدن ۷۰ باند قاچاق مواد مخدر در سال گذشته خبر دادوگفت:۲۳۶ قاچاقچی به همراه یک‌هزار و ۵۱۶ خرده فروش موادمخدر دستگیر و۲۶۱ دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

جعفر ذوالفقاری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم گفت:برای استاندارد سازی ایستگاه‌های ترک اعتیاد برای احیای افراد مبتلا به اعتیاد درسطح استان اقداماتی دردست اجرا داریم.