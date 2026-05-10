موسسه «سوره امید» با انتشار گزارشی از اجرای بیش از ۷۰۰ پروژه مرتبط با حوزههای سرود و نمایش همزمان با برگزاری تجمعات مردمی جنگ تحمیلی رمضان، شهادت رهبر شهید و مناسبتهای دیگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه «سوره امید»، همزمان با برگزاری تجمعات مردمی در پی شهادت رهبر شهید، جمعی از فرماندهان و کودکان مظلوم میناب و در واکنش به اقدامات دشمن، گروههای سرود و نمایش در نقاط مختلف کشور بیش از ۷۰۰ اجرای فرهنگی و هنری برگزار کردند.
این برنامهها با مشارکت داوطلبانه گروههای هنری و با همکاری مؤسسه «سوره امید»، مجموعه «سینوا» و «خانه نمایش امید» برگزار شد. این در حالی است که بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حدود ۳۰ گروه سرود و چند گروه نمایشی در قالب برنامههای محلهمحور در این تجمعات حضور داشتند.
بخش عمده اجراها در تهران و در مناطقی از جمله دانشگاه تهران، میدان انقلاب، میدان خراسان، میدان شهدا، میدان هفتحوض، میدان آیتالله سعیدی، میدان فلسطین، میدان منیریه و صادقیه برگزار شد. همچنین گروههایی در حدود ۱۰ شهرستان دیگر نیز برنامه اجرا کردند.
طبق برآوردها، تعداد اجراهای سرود در این برنامهها به حدود ۳۰۰ اجرا رسیده است. هماهنگی این اجراها ابتدا با همراهی «مرکز رشد امید» و مجموعه «سینوا» آغاز شد و سپس از طریق ارتباط میان گروههای سرود و برگزارکنندگان تجمعات ادامه پیدا کرد.
از جمله گروههای حاضر در تهران میتوان به «نور مشکات»، «ابناءالحسن»، «مهر سوگند»، «منتظران مهدی»، «نسیم رحمت»، «آوای بهشتی» و «محمدیه» اشاره کرد.
همچنین گروههایی از استانهای مختلف از جمله «آوای ثامن» از ساوه، «آلالههای انتظار» از اصفهان، «فرزندان مسلم» از مازندران و «نجمالسما» از همدان نیز در شهرهای خود به اجرای برنامه پرداختند.
در بخش نمایش نیز آثاری با موضوعات مرتبط با تحولات اخیر اجرا شد. از جمله نمایش «فرشتگان میناب» که بنا بر اعلام روابط عمومی، نزدیک به ۴۰۰ اجرا در شهرهای مختلف کشور داشته است.
مؤسسه «سوره امید» هدف این برنامهها را همراهی فرهنگی و هنری با تجمعات مردمی و انتقال پیامهای اجتماعی و سیاسی عنوان کرده است.