متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی که حساب خود را وکالتی کرده‌اند تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند با ورود به سامانه اتونوین، ثبت‌نام و خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه autonovin.ir، یکی از خودرو‌های عرضه‌شده در این سامانه را انتخاب و ثبت سفارش کنند.

براساس اعلام سامانه، مبلغ مسدود شده در حساب‌های وکالتی متقاضیان از امروز قابل برداشت است.

گفتنی است، پیش‌تر مهلت ثبت‌نام تا ۱۸ اردیبهشت اعلام شده بود که این زمان تا امشب ۲۰ اردیبهشت تمدید شده است.

براساس این گزارش، از ابتدای امسال تاکنون دو مرحله عرضه خودرو‌های وارداتی با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

به گفته زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، در فروردین‌ماه امسال ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد و در مجموع، از سال ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۵ حدود ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو وارد شده است.