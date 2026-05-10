احمد کرمی ضمن دیدار با خانوادههای شهدای جنگ رمضان در صالحآباد، گفت: خون شهدا موجب امتداد مقتدرانه انقلاب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در دیدار با خانوادههای ۲ شهید جنگ رمضان با تبریک و تسلیت شهادت قائد امت، رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهدا عامل اتحاد و همبستگی مردم هستند و امروز، خون پاک آنها موجب انسجام و مقاومت هفتاد روزه مردم در برابر دشمنان شده است.
کرمی تصریح کرد: شهادت این عزیزان در ماه مبارک رمضان که ماه خاص خداوند و ایام بندگی است؛ اجر و قرب مضاعفی داشت.
در این دیدار استاندار ایلام با خانواده شهید محمدرضا کشاورز و خانواده شهید محمدرضا خسروی؛ از شهدای جنگ ۴۰ روزه (جنگ رمضان) در صالحآباد دیدار و گفتوگو کرد.
احمد کرمی در این دیدارها از استقامت خانوادههای شهدا قدردانی کرد و آنها را حافظ آرمانهای نظام و انقلاب دانست.