به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در دیدار با خانواده‌های ۲ شهید جنگ رمضان با تبریک و تسلیت شهادت قائد امت، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهدا عامل اتحاد و همبستگی مردم هستند و امروز، خون پاک آنها موجب انسجام و مقاومت هفتاد روزه مردم در برابر دشمنان شده است.

کرمی تصریح کرد: شهادت این عزیزان در ماه مبارک رمضان که ماه خاص خداوند و ایام بندگی است؛ اجر و قرب مضاعفی داشت.

در این دیدار استاندار ایلام با خانواده شهید محمدرضا کشاورز و خانواده شهید محمدرضا خسروی؛ از شهدای جنگ ۴۰ روزه (جنگ رمضان) در صالح‌آباد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

احمد کرمی در این دیدار‌ها از استقامت خانواده‌های شهدا قدردانی کرد و آنها را حافظ آرمان‌های نظام و انقلاب دانست.