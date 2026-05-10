به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی این نهاد، بنیاد سینمایی فارابی با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور، به ویژه جنگ تحمیلی رمضان و پیش‌بینی محدودیت‌های مالی پیش رو در سال جدید، مراحل مقدماتی لازم برای رسیدن به فهرست آثار مورد حمایت خود را به صورت شفاف اعلام می‌کند تا بتواند به مسئولیت حمایت از تولیدات حرفه‌ای سینما که با تأکید بر اولویت‌های پیش‌بینی شده انجام خواهد شد، عمل کند.

برنامه پیوست با ارزیابی و آسیب‌شناسی اقدامات گذشته، ساختارها، فرآیندها و رویه‌های موجود و منطبق بر اهداف و سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در سال جدید تنظیم شده است.

بنا بر جدول اعلام شده، اولویت‌های موضوعی بنیاد در حمایت از آثار عبارتند از موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت/ ترویج سبک زندگی ایرانی، اسلامی/ ایده‌های مرتبط با شخصیت‌های ملی، مذهبی و تاریخی/ تقویت هویت اسلامی، ایرانی، انقلابی/ تقویت نهاد خانواده، جوانی و کیفیت جمعیت/ حمایت از تولید داخلی و مصرف محصولات ملی/ پاسداشت و تبلیغ زبان و ادبیات فارسی/ بهبود تصویر ایران در مجامع جهانی/ توسعه و تعمیق دین‌مداری و ترویج ارزش‌های اخلاقی با اتکا به آموزه‌های قرآن و اهل بیت(ع)/ مسائل روز اجتماعی (ارتقای امید و نشاط اجتماعی، افزایش همبستگی و انسجام ملی، همدلی، وفاق و امیدآفرینی، تاب‌آوری اجتماعی، محیط‌زیست و امنیت زیستی و ... .)

توضیحات تکمیلی درباره اولویت‌های موضوعی، در سایت بنیاد سینمایی فارابی به تفصیل اشاره شده است.

بازه زمانی دریافت طرح ها در موضوعات یاد شده از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مدت یک ماه است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه خانه فیلمنامه بنیاد فارابی نسبت به ثبت‏ فیلم‏نامه یا سیناپس خود به نشانی https://script.fcf.ir (راهنمای سامانه: https://script.fcf.ir/FAQ) اقدام کنند.