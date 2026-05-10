به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بیش از ۸۰ نیشکر کار صومعه سرایی آستین همت را بالا زده و کار کشت این محصول شیرین را در ۲۶ هکتار از مزارع خود آغاز کردند.

صومعه سرا تنها شهرستان گیلان است که در آن نیشکر بصورت انبوه کشت می شود.

نیشکر در صومعه سرا اوایل زمستان برداشت می شود.

نیشکرکاران استان از نیشکرهای برداشت شده شکر سیاه، دوشاب و کف شکر تولید می‌کنند، متذکر شد: نیشکر محلی گیلان دارای کیفیت مطلوبی بوده و هرساله توسط کشاورزان نیشکرکار کشت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کاشت نیشکر در ۲۴ هکتار زمین‌های کشاورزی صومعه سرا و ۱۰ هکتار زمین‌های کشاورزی لنگرود قطب تولید این محصول در استان، آغاز شد.

صالح محمدی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال ۴۱ تن شکر خشک از محصول نیشکر صومعه سرا و لنگرود استحصال شود، افزود: از هر هکتار زمین نیشکرکاری ، هزار و ۲۰۰ کیلوگرم شکر خشک استحصال می‌شود.