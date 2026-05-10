سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوکان از اجرای عملیات سمپاشی در محوطه تاریخی و باستانی قلایچی این شهرستان خبر داد.
اسماعیل رحیمی از انجام عملیات سمپاشی در محوطه تاریخی و باستانی قلایچی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای حفظ، نگهداری و صیانت از بنای ارزشمند تاریخی صورت گرفته است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوکان افزود: در سالهای اخیر، وجود و تراکم بالای علفهای هرز در محوطه قلایچی موجب شده احتمال بروز آسیب به بنا شده و میتواند به بافت و ساختار این محوطه تاریخی آسیب وارد کند.
او بیان کرد: رشد بیرویه پوشش گیاهی در این محدوده علاوه بر ایجاد شرایط نامطلوب برای حفاظت از آثار، زمینه ورود احشام و دامها به داخل محوطه را نیز بیشتر کرده و میتواند در کنار آسیبهای مستقیم به بنا، به تخریب بخشهایی از پوششهای سطحی و آثار تاریخی نیز منجر شود.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوکان ادامه داد: همچنین علاوه بر بحث آسیب فیزیکی به ساختارها و احتمال ورود دام، این پوشش گیاهی انبوه میتواند موجب کاهش دید و استتار بنای تاریخی شود.
رحیمی با تاکید بر مسئولیتپذیری اجتماعی و همکاری مردم و بهرهبرداران محلی، از دامداران خواست تا تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن دامهای خود به محوطه تاریخی قلایچی خودداری کنند و ضرورت دارد دامداران برای جلوگیری از تلفات احتمالی و همچنین پیشگیری از هرگونه آسیب به بنا، از چرای دام در محدوده نزدیک این اثر تاریخی جلوگیری کرده و اقدامات لازم را برای هدایت دام به خارج از محدوده انجام دهند.
او یادآور شد: این اداره با انجام اقدامات پیشگیرانه و اطلاعرسانی به دامداران، تلاش میکند ضمن کنترل عوامل تهدیدکننده، شرایط مناسب برای صیانت و نگهداری از محوطه تاریخی قلایچی فراهم شود.