اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های جانبی و ناترازی انرژی، در اطلاعیه‌ای بر ضرورت تشدید نظارت و بازرسی بر بازار سیمان در سراسر کشور برای مقابله با تخلفات احتمالی تأکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای، بر ضرورت تشدید نظارت و بازرسی بر بازار سیمان از سوی اتاق‌های اصناف سراسر کشور تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به گزارش‌های واصله درباره افزایش قیمت مواد اولیه تولید سیمان، رشد هزینه‌های جانبی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و کرایه حمل، همچنین تشدید ناترازی انرژی و در پی آن کاهش نهاده‌های تولید، احتمال بروز تخلفاتی همچون احتکار، گران‌فروشی و ناهماهنگی در عرضه و تقاضای سیمان وجود دارد.

بر این اساس، برای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان، لازم است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، گشت‌های مشترک، اطلاع‌رسانی گسترده و نظارت مستمر بر شبکه صنفی و توزیعی سیمان در دستور کار بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور قرار گیرد.

همچنین تأکید شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار، امتناع از عرضه و تقلب، برخورد قانونی لازم انجام و گزارش اقدامات برای انعکاس به مراجع ذی‌صلاح به اتاق اصناف ایران ارسال شود.





