استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم تسریع در بازسازی اماکن و زیرساخت‌های آسیب‌دیده گفت: فرمانداران و مدیران اجرایی نباید صرفاً منتظر ابلاغ اعتبارات دولتی بمانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در گردهمایی فرمانداران استان با بیان اینکه در مسیر احقاق حقوق استان با هیچ‌کس تعارف نخواهد داشت، گفت: در مرکز کشور و سطح ملی، با تمام توان پیگیر جذب اعتبارات و امکانات برای استان اصفهان هستیم .

​وی افزود: اگرچه برخی نگاه‌های تبعیض آمیز مبنی بر «برخوردار بودن» اصفهان باعث شده تا در تخصیص برخی منابع ملی نسبت به این استان بی‌مهری شود، اما ما اجازه نخواهیم داد این موضوع مانع از توسعه و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در شهرستان‌ها شود.

‌​جمالی‌نژاد با انتقاد از رویکرد «پشت میزنشینی» و انتظار برای معجزه بودجه‌های ابلاغی گفت: کشور به لحاظ منابع ثروتمند است؛ اما این منابع باید با پیگیری و هوشمندی جذب شوند و فرمانداران موظفند با رایزنی مستقیم، به سراغ ظرفیت‌های بزرگ و نهاد‌ها بروند.

‌وی تأکید کرد: بسیاری از این نهاد‌ها آمادگی دارند در طرح های بازسازی و نوسازی مشارکت کنند و همچنین ظرفیت خیران و بخش خصوصی در استان اصفهان بی‌نظیر است که می‌توان با جلب مشارکت آنها، طرح هایی که سال‌ها معطل بودجه مانده است را ظرف چند ماه به بهره‌برداری رساند.

​استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لزوم تسهیل‌گری در صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که برخی صنایع و مشاغل با مشکل مواجه شده‌اند، مدیران باید با نگاهی منبسط به قانون و ایجاد انعطاف‌های لازم، مسیر را برای فعالیت مجدد واحد‌ها هموار کنند.

