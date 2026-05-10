کاظم غریب آبادی گفت: حضور ناوهای فرانسوی و انگلیسی و یا هر کشور دیگری برای همراهی احتمالی با اقدامات غیرقانونی آمریکا، با پاسخ قاطع و فوری نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در واکنش به تصمیم فرانسه و انگلیس برای اعزام ناوهای خود به منطقه در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
فرانسه اعلام کرده است ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را برای آماده سازی یک ماموریت آینده همکاریهای مشترک میان پاریس و لندن با هدف تقویت آزادی کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز، به سمت دریای سرخ و خلیج عدن فرستاده است. در همین حال، دولت انگلیس هم اعلام کرده که در همراهی با فرانسه، یکی از ناوهای جنگی خود را به دریای سرخ اعزام خواهد کرد.
هرگونه اعزام و استقرار ناوشکنهای فرامنطقهای در اطراف تنگه هرمز، با ادعای «حفاظت از کشتیرانی»، چیزی جز تشدید بحران، نظامیسازی یک آبراه حیاتی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ریشه واقعی ناامنی در منطقه نیست. امنیت دریانوردی با نمایش قدرت نظامی تأمین نمیشود؛ بهویژه از سوی بازیگرانی که با حمایت، مشارکت یا سکوت در برابر تجاوز و محاصره، خود بخشی از مشکلات هستند.
منشأ ناامنی در منطقه توسل غیرقانونی به زور، تهدید مستمر علیه دولتهای ساحلی، محاصره دریایی و بیاعتنایی به منشور ملل متحد است.
تنگه هرمز ملک مشاع قدرتهای فرامنطقهای نیست؛ آبراهی حساس در مجاورت دولتهای ساحلی است و اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این تنگه و تعیین ترتیبات حقوقی آن، حق ایران به عنوان کشور کشور ساحلی است.
مقامات فرانسوی اعلام کردند که ناو اعزامی آنها ماموریت مین زدایی و اسکورت کشتیها پس از بازگشت آرامش را برعهده دارد. به آنان متذکر میشویم که چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، صرفا جمهوری اسلامی ایران میتواند امنیت را در این تنگه برقرار کند و به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد در این قبیل امور دخالت کند.
بر این اساس، خاطرنشان میشود حضور ناوهای فرانسوی و انگلیسی و یا هر کشور دیگری برای همراهی احتمالی با اقدامات غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل آمریکا در تنگه هرمز، با پاسخ قاطع و فوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. از اینرو، به آنها موکدا توصیه میشود اوضاع را پیچیدهتر نکنند.