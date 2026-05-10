پخش زنده
امروز: -
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازمان حسابرسی در حال احصای افراد و شرکتهایی است که ارز دولتی دریافت کردهاند تا اگر تسویه نکرده باشند، به مراجع قضایی معرفی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی زاده در حاشیه نشست امروز اعضای تیم اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر روند تخصیص ارز به شرکتهای دولتی اظهار کرد: در همان بازه زمانی که بحث تغییر نرخ و حذف ارز ترجیحی مطرح بود، سازمان حسابرسی ماموریت یافت تا تمام کسانی که ارز ارزانقیمت دولتی گرفته بودند را احصا کند.
وی افزود: این افراد مکلفند که ارز دریافتی را یا با نرخهای مصوب همان تاریخ عرضه یا تسویه میکردند؛ در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی میشوند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هم میزان ارزهای دریافتی در حال احصاست و هم بخشی از منابع ارزی دولتی واگذار شده، در حال بازگشت هستند؛ ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به جد پیگیر این موضوع است تا بتوانند ارزها را برگردانند؛ از همان زمان کمیتههایی شکل گرفت و شرکتهایی که یا ارزها را برنگرداندهاند، به بانک مرکزی برگردانند.