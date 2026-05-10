قطعه موسیقی ویژه وداع با «رهبر شهید انقلاب» با آهنگسازی حبیب خزاعی‌فر به تولید رسید و به‌زودی منتشر می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،این قطعه موسیقایی که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و در مرکز موسیقی «مأوا» به تولید رسیده، در ادامه تولید آثار مرتبط با جریان مقاومت و گرامیداشت شهدای جهان اسلام ساخته شده است.

حبیب خزاعی‌فر که پیش از این سابقه درخشانی در ساخت موسیقی آثار شاخص با موضوع دفاع مقدس و جبهه مقاومت داشته، در این اثر نیز به بازنمایی موسیقایی شکوه مقاومت پرداخته است.