جمعی از اعضای شورای تامین در دیدار با خانواده ایثارگر مدافع وطن مهابادی بر ادامه راه آنان برای عزت و اقتدار ایران اسلامی تاکید و از صبوری و ایستادگی آنان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در دیدار اعضای شورای تامین شهرستان مهاباد با جانباز سرافراز سیامند نوذری محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه شهرستان مهاباد بر تکریم، پیگیری مشکلات و خدمات رسانی به مصدومان و خسارت دیدگان جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد.

سردار اکبر نوروزی فرمانده قرارگاه امام سجاد علیه السلام و سپاه مهاباد هم با قدردانی از رشادت و دلاوری مردم مهاباد و نیرو‌های مسلح در جریان این جنگ تحمیلی گفت اقشار مختلف مردمی در مهاباد در این ایام نیز، یارو یاور نیرو‌های مسلح کشور بودند که این امر، نشانگر وحدت ملی، همدلی و همبستگی در مقابل تهدیدات دشمن آمریکایی صهیونیستی است.

در ادامه اعضای شورای تامین شهرستان مهاباد از صبرو شکیبایی و فداکاری این ایثارگر و خانواده اش قدردانی کردند.