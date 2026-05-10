پخش زنده
امروز: -
در یک سال گذشته بیش از دو هزار شکایت از دستگاههای اجرایی استان در سامانه فواد ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سامانه یکپارچه مدیریت ارتباطات مردمی با دستگاههای اجرایی، موسوم به سامانه فواد، به عنوان نمادی از تحول بنیادین در نظام اداری کشور مطرح شده است. این سامانه با هدف افزایش سرعت، شفافیت و اعتمادسازی در تعاملات مردم و دولت راهاندازی شده است.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه کمکاری یا عدم انجام وظیفه توسط واحدی اداری، مستقیماً از طریق مرکز تماس فوریتهای اداری ۱۲۸ اقدام کنند. این تماس به صورت آنی مشکل را به واحد مورد نظر ارجاع میدهد.
در یک سال گذشته بیش از دو هزار شکایت از دستگاههای اجرایی استان در سامانه فواد ثبت شده است.
خبرنگار ما امروز به همراه بازرس سازمان مدیریت و برنامهریزی، به سراغ سه دستگاهی رفت که بیشترین سهم شکایات را داشتند.