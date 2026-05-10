دومین نشست هم اندیشی علمی با موضوع «میراث کلامی رهبر شهید (ره)» به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست علمی با حضور و ارائه اساتید و با موضوع های زیر برگزار خواهد شد:

محمد محمدرضایی؛ مواجهه با نواندیشی دینی

حسین صدیقی؛ کلام قرآنی در اندیشه رهبر شهید

محسن عبدالملکی؛ جریان‌های تکفیری در منظومه فکری رهبر شهید

حسین رمضانی؛ نگرش تمدنی در منظومه فکری رهبر شهید

محمد کاشی زاده؛ الهیات مقاومت در بیانیه رهبری برگزار خواهد شد.

دومین نشست از هم اندیشی علمی با موضوع “میراث کلامی رهبر شهید (ره) ” روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به صورت برخط تحت نرم افزار اسکای‌روم برگزار می‌شود.