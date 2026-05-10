به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بیش از ۸۰ نیشکر کار صومعه سرایی آستین همت را بالا زده و کار کشت این محصول شیرین را در ۲۶ هکتار از مزارع خود آغاز کردند.

صومعه سرا تنها شهرستان گیلان است که در آن نیشکر بصورت انبوه کشت می شود.

نیشکر در صومعه سرا اوایل زمستان برداشت می شود.

نیشکرکاران استان از نیشکرهای برداشت شده شکر سیاه، دوشاب و کف شکر تولید می‌کنند، متذکر شد: نیشکر محلی گیلان دارای کیفیت مطلوبی بوده و هرساله توسط کشاورزان نیشکرکار کشت می شود.